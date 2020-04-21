السعودية اليوم / أمين الحدود الشمالية يتفقد المسلخ البلدي بعرعر تزامناً مع قرب شهر رمضان المبارك



عرعر 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تفقد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري اليوم المسلخ البلدي الجديد على طريق سكاكا ، للإطلاع على انسيابية سير العمل مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس

وشدد الشمري على العاملين بالمسلخ البلدي بتكثيف كافة الإجراءات الوقائية ومضاعفة الجهود المبذولة لما تشهده المسالخ خلال هذه الفترة من زيادة في معدل الذبح اليومي .

وأكد أمين المنطقة بأن صحة وسلامة المواطن والمقيم من أهم الأولويات وأن الأمانة وكافة البلديات والإدارات التابعة لها لا تتهاون مع كل ما يمس هذا الشأن ، مؤكدًا أن المواطن من أهم شركاء الأمانة للتصدي لجائحة فيروس كورونا بالتزامه بكل ما يصدر من الجهات المعنية .

ودعا أمين المنطقة المواطنين والمقيمين بالامتثال بالاجراءات الوقائية من خلال الاستفادة من خدمات التوصيل المنزلي التي تم العمل بها كأحد الاجراءات الوقائية التي قامت بها الأمانة بالإضافة إلى الاستفادة من المطابخ المعلن عنها مسبقاً التي تم السماح لها بالذبح وفق الاشتراطات الصحية.

// انتهى //

21:37ت م

0227



عرعر 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تفقد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري اليوم المسلخ البلدي الجديد على طريق سكاكا ، للإطلاع على انسيابية سير العمل مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وشدد الشمري على العاملين بالمسلخ البلدي بتكثيف كافة الإجراءات الوقائية ومضاعفة الجهود المبذولة لما تشهده المسالخ خلال هذه الفترة من زيادة في معدل الذبح اليومي .وأكد أمين المنطقة بأن صحة وسلامة المواطن والمقيم من أهم الأولويات وأن الأمانة وكافة البلديات والإدارات التابعة لها لا تتهاون مع كل ما يمس هذا الشأن ، مؤكدًا أن المواطن من أهم شركاء الأمانة للتصدي لجائحة فيروس كورونا بالتزامه بكل ما يصدر من الجهات المعنية .ودعا أمين المنطقة المواطنين والمقيمين بالامتثال بالاجراءات الوقائية من خلال الاستفادة من خدمات التوصيل المنزلي التي تم العمل بها كأحد الاجراءات الوقائية التي قامت بها الأمانة بالإضافة إلى الاستفادة من المطابخ المعلن عنها مسبقاً التي تم السماح لها بالذبح وفق الاشتراطات الصحية.// انتهى //21:37ت م0227

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