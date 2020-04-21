سياسي / وزير الخارجية الإماراتي يبحث هاتفياً التعاون المشترك مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي



أبوظبي 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في اتصال هاتفي مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فاكي محمد العلاقات الإماراتية الإفريقية وسبل تعزيزها وتنميتها , إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الجانبان خلال الاتصال مستجدات جائحة

// انتهى //

21:24ت م

0225



أبوظبي 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في اتصال هاتفي مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فاكي محمد العلاقات الإماراتية الإفريقية وسبل تعزيزها وتنميتها , إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وتناول الجانبان خلال الاتصال مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" على الساحة الدولية بشكل عام وفي قارة إفريقيا على وجه الخصوص.// انتهى //21:24ت م0225

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