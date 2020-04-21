السعودية اليوم / محافظ الجموم يطلق مبادرة " شكراً رجال أمننا "



مكة المكرمة 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واس

أطلق محافظ الجموم فهد بن منير القثامي اليوم مبادرة أسرة واحدة " شكراً رجال أمننا " , التي تستهدف رجال الأمن المكلفين بتطبيق منع التجول بالمحافظة ، وتقديم الشكر لهم على ما يبذلونه من جهود في الميدان في إطار الإجراءات الاحترازية للحد ومنع انتشار

واشتملت المبادرة التي نفذت بالشراكة المجتمعية مع جمعية التنمية الأسرية بالجموم ، على توزيع حقيبة صحية على رجال الأمن في النقاط الأمنية والدوريات الأمنية في طرقات المحافظة تحتوي على مستلزمات طبية وقائية (كمامات ومعقمات وقفزات طبية) وحقيبة أخرى غذائية مغلفة.

وقدم المحافظ شكره وتقديره لرجال الأمن على جهودهم وإخلاصهم لأداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه وتطبيق توجيهات وتعليمات القيادة الرشيدة - حفظها الله - على أرض الميدان ولحسن تعاملهم مع المواطنين والمقيمين في محافظة الجموم .

// انتهى //

21:22ت م

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مكة المكرمة 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واسأطلق محافظ الجموم فهد بن منير القثامي اليوم مبادرة أسرة واحدة " شكراً رجال أمننا " , التي تستهدف رجال الأمن المكلفين بتطبيق منع التجول بالمحافظة ، وتقديم الشكر لهم على ما يبذلونه من جهود في الميدان في إطار الإجراءات الاحترازية للحد ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد واشتملت المبادرة التي نفذت بالشراكة المجتمعية مع جمعية التنمية الأسرية بالجموم ، على توزيع حقيبة صحية على رجال الأمن في النقاط الأمنية والدوريات الأمنية في طرقات المحافظة تحتوي على مستلزمات طبية وقائية (كمامات ومعقمات وقفزات طبية) وحقيبة أخرى غذائية مغلفة.وقدم المحافظ شكره وتقديره لرجال الأمن على جهودهم وإخلاصهم لأداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه وتطبيق توجيهات وتعليمات القيادة الرشيدة - حفظها الله - على أرض الميدان ولحسن تعاملهم مع المواطنين والمقيمين في محافظة الجموم .// انتهى //21:22ت م0224

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