السعودية اليوم / تقني حائل يعلن مواعيد الاختبارات النهائية "عن بُعد "



حائل 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل عن مواعيد الاختبارات المحوسبة لجميع المتدربين والمتدربات في المنشآت التدريبية كافة عبر منصة "التدرّب عن بُعد" التي ستنطلق - بمشيئة الله - خلال الفترة من( ٣ - ٢١ /٩ / ١٤٤١ هـ ) لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس .

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بحائل المهندس مشعل بن سعود التميمي أن المسؤولين بالمؤسسة يحرصون على توفير كافة الخدمات ليحصل المتدربون والمتدربات على الجرعات التدريبية المطلوبة عن طريق منصة التدّرب عن بُعد , مشيراً إلى تطبيق آلية تقويم الاختبارات النهائية مع ضمان العدالة في عملية التقويم للاختبارات بما يحقق أولاً مصلحة المتدربين والمتدربات , مبيناً أنه تم زيادة الدرجات المخصصة للأعمال الفصلية للمقرر التدريبي بحيث تكون (80 ) درجة من إجمالي الدرجة الكلية و(20) للتقويم النهائي .

وقدم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بحائل الشكر والتقدير لقيادات المنشآت التدريبية للبنين والبنات بالمنطقة وجميع المدربين والمدربات على جهودهم وتحديثهم لوسائل وسبل التواصل مع أبنائنا المتدربين وبناتنا المتدربات في ظل هذه الظروف وسرعة اتخاذ كل ما من شأنه الرقي بالعملية التدريبية وفق الخطط الاحترازية المعدة مسبقاً , حاثاً المتدربين والمتدربات على مضاعفة الجهود في الاستذكار الجيد واستثمار هذه الأوقات بما يعود عليهم بالفائدة والنفع لجني ثمار العام بأفضل النتائج.

// انتهـى //

21:16ت م

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