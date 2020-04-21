السعودية اليوم / اتفاقية شراكة بين فرع البيئة والمياه والزراعة بالقصيم وتعاونية الثروة الحيوانية ببريدة



بريدة 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واس

وقع مدير عام فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالقصيم المهندس سلمان بن جارالله الصوينع اتفاقية شراكة مجتمعية مع رئيس الجمعيه التعاونية للثروة الحيوانية ببريدة عبدالله بن مقبل المقبل ، وذلك في مدينة الأنعام ببريدة ( ركن العقيلات) تحت شعار (نخدمك في بيتك ).

وتتضمن الاتفاقية إطلاق "تطبيق إلكتروني" يحمل في طياته عدداً من الخدمات اللوجستية لمربي الثروة الحيوانية بمنطقه القصيم، تتمثل في خدمة تسويق و تأمين وتوصيل اللحوم بمختلف أنواعها إبل وأغنام ودواجن إلى منازل المستهلكين بعد ذبحها في المسالخ الحكومية وتغليفها بطرق صحية، كما شملت الاتفاقية خدمة توصيل الأعلاف إلى المربين في أماكن التربية مجاناً ، وخدمة نقل المواشي من وإلى المربين وإلى أسواق البيع أو المسالخ .

واشتملت الاتفاقية أيضاً تقديم الخدمات البيطرية للحالات الطارئة والإسعافية للثروة الحيوانية من فريق عمل مكون من أطباء بيطريين من الفرع والجمعية وصيدليتين بيطريتين تابعة للجمعية لخدمة المربين.

وبين المهندس سلمان الصوينع أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز دعم شريحة المربين وخدمة المستهلكين في منازلهم تزامناً مع جائحة

من جانبه أكد عبدالله المقبل أن الجمعية دائماً تسعى إلى ترجمة توجهاتها وأعمالها التعاونية على أرض الواقع في المشاركات الخدمية والاجتماعية والتنمية الريفية ، مقدماً شكره وتقديره لأمين منطقة القصيم و مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة على دعمهما لكل مامن شأنه تعزيز العمل التعاوني.

// انتهى //

21:15ت م

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بريدة 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واسوقع مدير عام فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالقصيم المهندس سلمان بن جارالله الصوينع اتفاقية شراكة مجتمعية مع رئيس الجمعيه التعاونية للثروة الحيوانية ببريدة عبدالله بن مقبل المقبل ، وذلك في مدينة الأنعام ببريدة ( ركن العقيلات) تحت شعار (نخدمك في بيتك ).وتتضمن الاتفاقية إطلاق "تطبيق إلكتروني" يحمل في طياته عدداً من الخدمات اللوجستية لمربي الثروة الحيوانية بمنطقه القصيم، تتمثل في خدمة تسويق و تأمين وتوصيل اللحوم بمختلف أنواعها إبل وأغنام ودواجن إلى منازل المستهلكين بعد ذبحها في المسالخ الحكومية وتغليفها بطرق صحية، كما شملت الاتفاقية خدمة توصيل الأعلاف إلى المربين في أماكن التربية مجاناً ، وخدمة نقل المواشي من وإلى المربين وإلى أسواق البيع أو المسالخ .واشتملت الاتفاقية أيضاً تقديم الخدمات البيطرية للحالات الطارئة والإسعافية للثروة الحيوانية من فريق عمل مكون من أطباء بيطريين من الفرع والجمعية وصيدليتين بيطريتين تابعة للجمعية لخدمة المربين.وبين المهندس سلمان الصوينع أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز دعم شريحة المربين وخدمة المستهلكين في منازلهم تزامناً مع جائحة كورونا ، متمنياً أن يستمر التعاون بين فرع البيئة والتعاونية حتى بعد انتهاء هذه الظروف .من جانبه أكد عبدالله المقبل أن الجمعية دائماً تسعى إلى ترجمة توجهاتها وأعمالها التعاونية على أرض الواقع في المشاركات الخدمية والاجتماعية والتنمية الريفية ، مقدماً شكره وتقديره لأمين منطقة القصيم و مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة على دعمهما لكل مامن شأنه تعزيز العمل التعاوني.// انتهى //21:15ت م0222

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