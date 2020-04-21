السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفياً من ملك البحرين هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان



الرياض 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره لجلالته على ما عبر عنه من تهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.

// انتهى //

21:13ت م

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