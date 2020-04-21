السعودية اليوم / نيجيريا تطلق عملية عسكرية لاجتثاث جماعة "بوكو حرام" الإرهابية



أبوجا 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

أعلن الجيش النيجيري عن إطلاق حملة عسكرية واسعة ضد إرهابيي جماعتي "بوكو حرام" و"داعش" في شمال شرق البلاد.

وحث رئيس هيئة الأركان الجيش النيجيري الجنرال توكور في كلمة له وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم الجنود على الالتزام من أجل إنهاء هذه الحرب، لافتا إلى أن الجيش النيجيري تمكن حتى الآن من تحييد 105 عناصر إرهابية على الأقل.

وتأتي العملية العسكرية بعد أيام من إعلان تشاد انتهاء عملية مماثلة بدأت مع بداية شهر أبريل، انتقاماً لقتل جماعة "بوكو حرام" 72 جندياً تشادياً في شبه جزيرة بوما في حوض بحيرة تشاد في شهر مارس الماضي.

وقالت تشاد " إن العملية أسفرت عن قتل ألف عنصر على الأقل من بوكو حرام".

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21:07ت م

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