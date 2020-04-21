السعودية اليوم / رئيس الوزراء الباكستاني يخضع للفحص بعد مخالطة مصاب بكورونا



إسلام آباد 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون وباء

وأوضح في تصريح صحفي اليوم أن عمران خان التقى قبل أيام في مكتبه بإسلام آباد برئيس مؤسسة خيرية ثبتت إصابته بالفيروس ويخضع حالياً للحجر الصحي.

// انتهى //

21:03ت م

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إسلام آباد 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون وباء كورونا الدكتور فيصل سلطان، إن رئيس الوزراء عمران خان وافق على إجراء الفحص الطبي الخاص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على نصيحة خبراء طبيين، بسبب لقائه قبل أيام في مكتبه بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.وأوضح في تصريح صحفي اليوم أن عمران خان التقى قبل أيام في مكتبه بإسلام آباد برئيس مؤسسة خيرية ثبتت إصابته بالفيروس ويخضع حالياً للحجر الصحي.// انتهى //21:03ت م0217

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