السعودية | متحدث الصحة يعلن تسجيل 1147 حالة جديدة بفيروس كورونا الجديد بالمملكة .. ويؤكد إجراء 200 ألف فحص مخبري بتقنية PRC

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل (1147)حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) بالمملكة، منها (868) حالة من خلال المسح النشط، والذي يمثل 76% من مجموع الحالات.

وأوضح الدكتور العبدالعالي -خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن الحالات الجديدة توزعت في عدد من المدن وهي: مكة المكرمة (305) حالات، والمدينة المنورة (299)، وجدة (171)، والرياض(148)، والهفوف (138)، والطائف (27)، والجبيل (12)، وتبوك (10)، وخليص (8)، وبريدة (6)، والدمام (5)، والمخواة (3)، وعرعر (2)، وعنيزة(2)، والظهران (2)، والهدا (2)، وحالة واحدة في كل من الجوف، والقريات، والباحة، والقنفذة، والقريع، ومحايل عسير، وسبت العلايا.

وبيّن أن إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة منذُ ظهور الفيروس بلغ (11631) حالة مؤكدة منها (9882) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، مشيراً إلى أن الحالات الحرجة بلغت 81 حالة، والبقية حالاتها مطمئنة، بينما وصل عدد المتعافين إلى (1640) حالة بإضافة (150) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (109) حالات بإضافة 6 حالات وفيات جديدة وهي 5 حالات لسعوديين 3 حالات منها في مكة المكرمة أحدهم يبلغ من العمر 81 عاماً، والثاني 60 عاماً والثالث 65 عاماً ، وحالتان لسعوديين في الرياض يبلغان من العمر 87 و85 عاماً، وحالة واحدة لغير سعودي في جدة يبلغ من العمر 49 عاماً .

وعن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم أوضح متحدث الصحة أنها بلغت أكثر من (2500000) حالة، وتشافت أكثر من 655 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (170) ألف حالة.

ولفت الدكتور العبدالعالي الانتباه إلى أن إجمالي الفحوص المخبرية بتقنية PRC التي أجرتها المملكة تخطى عددها 200 ألف فحص، فيما بلغ عدد التقييم الميداني ضمن المسح النشط أكثر من نصف مليون تم القيام به من قبل 150 فرقة في مختلف مدن المملكة.

وثمّن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الالتزام والجهود واصفاً اياها بـ “سمة المجتمع السعودي” في تنفيذ التعليمات والسلوكيات الصحية المناسبة، مؤكداً أنها ثمرة في أن تكون المملكة في مستويات جعلتها ضمن الأفضل تجارباً عالمياً ، مجددا التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

من جانبه لفت المتحدث الأمني بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب النظر إلى بيان وزارة الداخلية الذي صدر اليوم ونُشر عبر وكالة الأنباء السعودية بشأن تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول خلال شهر رمضان المبارك .

وجدّد التأكيد على استمرار الجهات الأمنية والقوات العسكرية المساندة في تطبيق قرار منع التجول في جميع المحافظات والمدن والقرى والهجر والمراكز ،، وضرورة تلقي المعلومة من مصادرها الرسمية وعدم الانقياد خلف ما يتم بثه في مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من إعلان الجهة المعنية بذاتها أو من خلال وكالة الأنباء السعودية ” واس ” ، مبيناً أنه يتم رصد العديد من الإشاعات ويتم ضبط من يقوم بتروجيها وإحالته إلى لجنة الاختصاص وهي النيابة العامة لتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية .

ونوه بالالتزام العالي من الجميع بالقرارات الصادرة وخاصة بمنع التجول ، مشيراً إلى أن هناك بعض المخالفات الفردية والبعض يقوم بنشرها ولكن رجال الأمن وجهات أمنية تطبق العقوبة على المخالفين .

وأشار إلى أنه تم اليوم البدء بتطبيق في جميع مناطق المملكة التصريح الموحد الورقي الذي يقوم بإعطائه للفئات المستثناة من القطاع الحيوي ويتم تصديقه من قبل الوزارة المعنية ومن قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية في مدينة الرياض أو من إدارات الشرط في مناطق المملكة ، ويحدد فيها جميع البيانات الخاصة بصاحب التصريح وأوقات التنقل ومساره بدقة .



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