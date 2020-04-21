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خادم الحرمين يتلقى تهنئة ملك البحرين بقرب حلول رمضان

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره لجلالته على ما عبر عنه من تهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.

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