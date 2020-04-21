شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة كورونا : إجراء 200 ألف فحص مخبري بتقنية PRC والان نبدء بالتفاصيل

- متحدث الصحة : 1147 حالة جديدة منها 868 من خلال المسح النشط

- الاصابات الجديدة 83% لغير السعوديين 17% للسعوديين

-عدد المتعافين 1490 حالة بإضافة 92 حالة جديدة

- اليوم البدء بتطبيق التصريح الموحد للفئات المستثناة من منع التجول

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الثلاثاء إجتماعها الثاني والستين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث أطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى إستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والإطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على إستمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للتصدي له ومنع إنتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .

وعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي شارك فيه مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ومتحدث وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، حيث اوضح الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (2500000) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من (655) ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (170) ألف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العددالجديد من الحالات المؤكدة وهي (1147) حالة منها (868) حالة من خلال المسح النشط، والذي يمثل 76٪ من مجموع الحالات.

وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: مكة المكرمة (305) حالة، والمدينة المنورة (299)، وجدة (171)، والرياض(148)، والهفوف (138)، والطائف (27)، والجبيل (12)، وتبوك (10)، وخليص (8)، وبريدة (6)، والدمام (5)، والمخواة (3)، وعرعر (2)، وعنيزة(2)، والظهران (2)، والهدا (2)، وحالة واحدة في كل من الجوف، والقريات، والباحة، والقنفذة، والقريع، ومحايل عسير، وسبت العلايا، وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (11631) حالة.