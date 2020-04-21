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الكرملين: تراجع العقود الآجلة للخام الأمريكي ليس كارثيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ موسكو

علق الكرملين أمس على مسألة انهيار العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر مايو، وقال إن تهاوي العقود ليس إلا «لحظة مضاربة»، وشدد على عدم وجود «أمر كارثي» في سوق النفط العالمية.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف القول للصحفيين إنها «لحظة مضاربة تماما، ترتبط بتاريخ إغلاق العقود لشهر مايو».

وأكد بيسكوف أن الكرملين «يراقب التطورات في سوق النفط عن كثب ولا يرى أمرا كارثيا في تراجع العقود الآجلة للخام الأمريكي».

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ودعا المتحدث إلى عدم إعطاء تقييم لسوق النفط بناء على هذا الحدث، وقال إنه «من الخطأ الربط بين انهيار العقود الآجلة للنفط والسعر الفعلي للخام».

وأشار إلى أن الخبراء يدركون أن ما حدث ليس سببا لإعطاء تقييمات سلبية مبالغة في الوقت الراهن، لأن عقود النفط الأخرى لا تظهر انخفاضات مثل ما حدث لعقود الخام الأمريكي لمايو.

وأكد بيسكوف أن «الحكومة الروسية، إذا لزم الأمر، ستستخدم الموارد المتاحة للتخفيف من تداعيات هبوط أسعار النفط على الاقتصاد الروسي».

كما لفت إلى إمكانية قيام دول مجموعة «أوبك بلس» بإجراء اتصالات لمناقشة سوق النفط إذا اقتضت الضرورة.