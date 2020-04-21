أسواق أنعام مكة.. وفرة في المعروض وتباين بالأسعار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
تشهد أسواق الأنعام بالعاصمة المقدسة حركة شرائية من قبل المواطنين والمقيمين خاصة مع قرب حلول رمضان، وتتميز الأسواق بوفرة في المعروض وتنوعه من جمال وعجول وضأن وماعز، في الوقت الذي يفضل بعض المستهلكين الشراء بواسطة التطبيقات المتخصصة في تسويق اللحوم وإيصالها إلى المنازل.
وبمتابعة حركة العرض والطلب بأسواق الأغنام والماشية في الموقع الجديد بالعكيشية وبعض المواقع الأخرى تبين أن أسعار الأغنام سجلت ارتفاعا متفاوتا بحسب النوع بنسبة 15% إلى 35% ليصل سعر الخروف الحري إلى ما بين 1100 و1400 ريال، وقفز سعر السواكني من 1300 إلى 1600 ريال، وسعر الأغنام الرومانية ما بين 900 و1100 ريال.
وعلى غير العادة فإن الاستهلاك المحلي للحوم بمكة المكرمة يزداد خلال رمضان نظرا لتنوع مواد السفرة المكية، وهو ما أكده أيمن الصاعدي. فيما قال أحد بائعي الأغنام ويدعى محسن الهذلي إن الطلب على اللحوم الحمراء يرتفع كثيرا خلال الشهر الفضيل، وإن زيادة أسعار الأغنام والمواشي يرجع لزيادة الطلب وقلة المستورد خاصة السواكني، لافتا إلى انتعاش أسواق الماشية مع قرب رمضان، وأن الاستعداد للموسم يبدأ قبل شهر من خلال توفير الكميات لمواجهة الطلب المرتفع.
يشار إلى أن أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملات رقابية على أسواق الأغنام بالعكيشية والمواقع الأخرى لإزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على سلامة الإصحاح البيئي.
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