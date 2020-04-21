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عمادة الجودة وتطوير المهارات بجامعة المجمعة تنفذ مجموعة من البرامج التدريبية عن بُعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_المجمعة

انطلاقاً من حرص العمادة على الاستمرار في تحقيق رسالتها وأهدافها ، ومنها رفع أداء العمل وتطوير مهارات منسوبي الجامعة من خلال البرامج التدريبية ، وإيماناً من العمادة بدورها المهم وخصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة لأزمة كورونا ، أعلنت عمادة الجودة وتطوير المهارات عن بدء دوراتها التدريبية عن بُعد عبر الفصول الافتراضية لتطوير منسوبي الجامعة من أكاديميين وإداريين، وذلك ضمن سلسلةٍ من الدورات التي تنفذها العمادة تحقيقاً لخطتها التدريبية ، وذلك بعد دراسة شاملة أثبتت الحاجة لهذه البرامج التدريبية، وقد أوضح سعادة وكيل العمادة لضمان الجودة الدكتور عبدالله باجحزر - المشرف العام على البرامج التدريبية - أن العمادة مستمرة بتحقيق ما فيه فائدة ومنفعة لمنسوبي الجامعة ، ويأتي من أهمها التدريب ، وبناءً على ذلك تم الإعلان عن انطلاق الدورات حسب الجدول الزمني المقترح للبرامج التدريبية ، والذي يشمل تفاصيل الدورات ، وطريقة التسجيل عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية لإكمال عملية التسجيل الإلكتروني ، والذي أيضاً من خلاله يتم إصدار الشهادات آلياً بعد حضور المتدرب على البرامج التدريبية بنسبة لا تقل عن 80%. وأوضح د. باجحزر أن عدد المسجلين بالبرامج تجاوز 2400 متدرباً من كافة منسوبي الجامعة ، ومن مختلف جهات الجامعة ، ويقدم هذه البرامج نخبة من الزملاء والزميلات بالجامعة من ذوي الاختصاص في مجال التدريب ، وأن أول البرامج التدريبية انطلق يوم الأربعاء الموافق 8/8/ 1441هـ حسب الجدول الموضح .