شكرا لمتابعة خبر عن السجن 5 سنوات وغرامة نصف مليون ريال لتزوير «تصريح التنقل» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت النیابة العامة من استغلال الإجراءات الوقائیة لمواجھة فیروس كورونا في تزویر التصاریح الخاصة بالتنقل خلال فترة منع التجول الصادرة من الجھات الرسمیة ذات العلاقة.
وقالت النيابة العامة أن العقوبات بجریمة تزویر التصریح الخاص بالتنقل خلال فترة منع التجول تتضمن السجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ریال، ونشر العقوبة المقضي بھا، إضافة لمصادرة جمیع المضبوطات المستعملة في الجریمة ومتحصلاته.
وأضافت النیابة : إن جریمة تزویر التصریح الخاص بالتنقل خلال فترة منع التجول ھي كل من زور محررا منسوبًا إلى جھة عامة یتضمن التصریح بالتنقل خلال فترة سریان منع التجول بأي طریقة كان، أو قام بالتغییر أو التحریف أو العبث في محرر قائم، أو اشترك في ذلك بطریقة الاتفاق أو التحریض أو المساعدة، أو استعمل المحرر المزور فیما حرر من أجلھ أو حازخ
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