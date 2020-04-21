شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوضح مدى حاجة مصاب كورونا للرعاية المركزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مدى حاجة المصابين بفيروس كورونا الجديد للدخول في غرفة العناية المركزة.

وقال، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن غالبية مرضى كورونا الذين دخلوا العناية المركزة، دخلوها خلال 24 ساعة من تنويمهم في المستشفى.

وأضاف أنه في حال استقرار حالة مريض كورونا في أول 48 ساعة من دخوله المستشفى فغالبا أنه ما يحتاج العناية خلال ذلك التنويم.