شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. هدم صنادق في «حوش بكر» يمارسون فيها الحلاقة بشكل غير آمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية عن هدم عدد من الصنادق المخالفة في حوش بكر بالتعاون مع إدارة النظافة و الجهات الأمنية.

وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إنه تم إزالة تزيل الصنادق في حوش بكر و التي يمتهنون بداخلها مهنة الحلاقة في بيئة غير صحية وغير آمنة.

وأزالت الجلسات ومخلفات الإخشاب والحديد ورجيع هدم المباني.

وكانت وزارة الشؤون البلدية شددت على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد؛ وعلقت عمل صالونات التجميل والحلاقة مؤقتًا.

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