شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. معدل انتشار فيروس كورونا بين الأشخاص في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور بندر العصيمي، استشاري أبحاث فيروس c، معدل انتشار فيروس كورونا بين الأشخاص داخل المملكة.

وقال، في مداخلة على قناة الإخبارية، إن معدل الإصابات يختلف من مرض معدي لآخر، وأن مريض الحصبة ينقل المرض إلى 12 شخصا آخرين، في حين أن الشخص المصاب بكورونا ينقل العدوي إلى 3 أشخاص آخرين.

وأضاف أن الأرقام تختلف في المملكة من دورة وبائية إلى آخرى، لافتا إلى أن اليوم يعد نهاية الدورة العاشرة للفيروس، وأن هذه الدورة شهدت ارتفاعًا في معدل تسجيل الإصابات بالفيروس.

وأرجع سبب هذا الارتفاع إلى التقصي الوبائي والمسح النشط الذى تنفذه الفرق الطبية في مناطق المملكة.