شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 7982 منتج طبي منتهي الصلاحية داخل مقرٍ للتخزين بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تمكنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، من ضبط 7982 منتج طبي منتهي الصلاحية ومنزوعة منها البطاقة التعريفية داخل مقرٍ للتخزين في جدة.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أن ذلك يأتي بعد عملية رصد ومتابعة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة.