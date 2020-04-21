شكرا لمتابعة خبر عن سبب تراجع نسبة إصابة الإناث بكورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، تراجع أعداد المصابين بكورونا من الإناث مقارنة بالرجال.

وأضاف أن سبب ذلك مرتبط بالبيئة وبؤرة انتشار المرض وعدة معطيات جغرافية لها علاقة بالفئة العمرية والجنس.

وسرد مثال على ذلك بأن مساكن العمال أغلب المتواجد فيها يكون من الذكور، الأمر الذى يجعل نسبة إصابتهم بالفيروس أكبر من النساء.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل 1147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة، و 6 حالات وفيات؛ فيما تم تسجيل 150 حالة تعافي.