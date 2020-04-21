شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جريان السيول بكثافة في المجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصد مواطن لحظة جريان السيول بكثافة على خط «أم أرجوم» في المجمعة، اليوم الثلاثاء.

ووثق الفيديو تواجد عدد قليل من السيارات على الطريق والتي تحاول شق طريقها بين السيول التي تُغرق المنطقة.

وكانت هيئة الأرصاد، حذرت من هطول أمطار غزيرة اليوم بالرياض؛ على كل من: "الأفلاج - الحريق - الخرج - الدرعية - الدلم - الدوادمي - الرين - الزلفي - السليل - العاصمة الرياض - الغاط - القويعية - المجمعة - المزاحمية - ثادق - حريملاء - حوطة بني تميم - رماح - شقراء - ضرما - عفيف - مرات - وادي الدواسر".