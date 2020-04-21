بالفيديو.. أمير الجوف يوجه باستضافة أردنيين عالقين في القريات

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الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، باستضافة عدد من الأردنيين العالقين في القريات، بعد إغلاق الحدود مع الأردنية ومنع التنقل بين المدن ضمن الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين والمقيمين من خطر وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، باستضافة عدد من الأردنيين العالقين في القريات، بعد إغلاق الحدود مع الأردنية ومنع التنقل بين المدن ضمن الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين والمقيمين من خطر فيروس كورونا المستجد وعقد أمير الجوف، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، مع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات، ووجه بتضافر الجهود لما تتطلبه المرحلة القادمة لكي لا نهدر جهود الدولة وما اتخذته من اجراءات للوقاية من الجائحة ، وتوعية الجميع بما هو مطلوب من المجتمع بزيادة الوعي والحث على التقيد بالتعليمات التي تصدر لتجنب الإصابة بالفيروس، داعيا سموه الله أن يحمي بلادنا من كل مكروه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يدفع البلاء عن الجميع.

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