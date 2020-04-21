شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يكشف تفاصيل وفاة طفله نتيجة إهمال مستشفى بالباحة ( فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

اشتكى مواطن بالباحة من إهمال مستشفى الحالة ابنه الطفل، ورفض مستشفى ثان قبول حالته، وتقاعس مستشفى ثالث عن استقباله، وإحالته لمستشفى متقدم هو الوحيد المخول بالمنطقة، حتى فارق ابنه الحياة نتيجة ابتلاع جسم معدني.

وقال أحمد مخلد الغامدي لقناة " الإخبارية " : "تعرض ابني محمد عمره ٤ سنوات -رحمه الله- لنوبة فقدان وعي مفاجئ وتقيأ دماً، بعد مغرب السبت في الأسبوع الماضي، فذهبت به لمركز صحي معشوقة، وعاد لوعيه ثم نُقل لمستشفى القرى بإسعاف المركز الصحي، وهناك قرر طبيب الأطفال المناوب خروجه، وأن حالته مستقرة".

وأضاف: "بعد تواصلات عدة طُلِب من طبيب الأطفال المناوب إجراء أشعة سينية وموجات صوتية وفحوصات دم، مع طلب استدعاء عاجل لطبيب الجراحة، وأن حالته حرجة، وتحتاج لتحويل إلى مركز متقدم".

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وأردف: "بعد إجراء أشعة سينية تبين وجود جسم معدني بالمريء، وتأخر إجراء الأشعة حتى 9.20 مساءً، وترك طبيب الأطفال وطبيب الجراحة ابني في الطوارئ بعد معاينته وإجراء التحويل الإلكتروني، وعادا للسكن ولم يستجيبا بعد ذلك للاستدعاءات المتكررة للمدير المناوب عند تدهور حالة ابني وتقيوئه للدم وفقده للوعي.

وتابع: "تأخر الطبيب في إجراء تحويل إنقاذ حياة لمركز متقدم لأكثر من ساعتين من وصولنا للطوارئ على الرغم من أن حالته كانت حرجة، كما أنه لم يتم تحضير دم أو نقله لطفلي رغم تقيوئه الدم عدة مرات بالطوارئ قبل وفاته،

وأستكمل : ثم كُتب سبب الوفاة في شهادة الوفاة (اختناق) بالرغم أن السبب كان نزيفاً داخلياً حاداً".

وأكمل: إدارة الطوارئ بالشؤون الصحية بمنطقة الباحة كانت ضعيفة الاستجابة لتحويل الحالة لمركز متقدم كإنقاذ حياة لمدة ثلاث ساعات، ولم يتم التحويل حتى فارق الحياة.