شكرا لمتابعة خبر عن صحة الحدود الشمالية توضح سبب ظهور إصابات جديدة بكورونا في عرعر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):

أوضحت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية سبب ظهور إصابات جديدة بكورونا في مدينة عرعر.

وذكرت أن الحالتين الجديدتين المصابتين بفيروس كورونا الجديد، في وضع صحي مستقر.

وأضافت أن الحالة الأولي كانت مخالطة لمصاب بالفيروس، فيما كانت الحالة الثانية قادمة من خارج المنطقة.

وأشارت المديرية إلى أنها قامت بحصر كافة المخالطين للحالتين، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والاجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها الوزارة للحد من تفشي الفيروس.