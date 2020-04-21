شكرا لمتابعة خبر عن شروط منح أكثر من نصف قيمة المال المُصادر للمُبلغ عن الرشوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد النظام في المملكة، أن المُبلغ عن الرشوة وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة يُمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال وتزيد عن نصف قيمة المال المصادر.

وتضمنت المادة السابعة عشر من نظام مكافحة الرشوة الآتي: " كل من أرشد إلى جريمة رشوة وأدت معلوماته الى ثبوت الجريمة ولم يكن راشياً أو شريكًا أو وسيطًا فإنه يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر والذي يقدر المكافأة الجهة التي تحكم في القضية ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة أعلى بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء " .

كما تضمنت المادة السادسة عشر من النظام، متى يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية، ويتم ذلك في حال صدر عفو من ولي الأمر أو أخبر السلطات قبل اكتشاف الجريمة.