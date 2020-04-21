شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مقيم حاول تهريب عمالة وافدة أثناء فترة منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى): ضبطت الجهات الأمنية، مقيم باكستاني يبحاول تهريب عمالة وافدة أثناء فترة منع التجول، ونقلهم من مركز ساموده شمال شرق منطقة القصيم والتابعة لمحافظة حفر الباطن. ضبطت الجهات الأمنية، مقيم باكستاني يبحاول تهريب عمالة وافدة أثناء فترة منع التجول، ونقلهم من مركز ساموده شمال شرق منطقة القصيم والتابعة لمحافظة حفر الباطن. وحاول المقيم، تهريب العمالة في سيارته، مستغلًا الاستثناء الممنوح لسيارات النقل والشاحنات أثناء سريان أمر منع التجول.

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