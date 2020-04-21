شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تُتيح للمنشآت رفع السير الذاتية للعمالة المراد إعارتها إلكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إتاحة خدمة تمكين المنشآت من إدراج السير الذاتية للعمالة المراد إعارتها أو نقل خدماتهم للمنشآت الأخرى من خلال نظام "أجير".

وأوضحت أن تلك الخطوة بهدف تسهيل عملية الربط والوصول بين مقدم الخدمة والمنشآت المستفيدة منها، وذلك بما يضمن تسهيل أعمال تلك المنشآت، وعدم تأثر سوق العمل في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جميع دول العالم جراء جائحة كورونا.

ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من الخدمة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة من خلال الرابط التالي : اضغط هنا .