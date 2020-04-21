شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "التأمينات الاجتماعية" توضح المنشآت المستحقة لدعم ساند والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال نادر الوهيبي، مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في المؤسسة العام للتأمينات الاجتماعية، إن أمر خادم الحرمين الشريفين،

الملك سلمان بن عبدالعزيز، يتضمن أن الحكومة تتحمل من خلال نظام "ساند" 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح أن الدعم يقدم للعاملين في القطاع الخاص، والذين يتعطلت عمالهم جراء تداعيات فيروس كورونا، مؤكدًا أن إلزام المنشأة لهؤلاء العاملين بالدوام يعد أمر مخالف، ويؤكد أن المنشأة لم يتضرر عملها من تداعيات كورونا.

ونوه بأن من ضمن الإجراءات المتبعة عند تقديم طلب الدعم من "ساند" أن تقر المنشأة على تعهد بأنها تضررت بتداعيات كورونا، وأن تثبت هذا الضرر بالوثائق والمستندات.

وأضاف أنه في حال كانت المنشأة غير متضررة وحصلت على الدعم، فأن المؤسسة ستحرر تجاهها مخالفة، وستقوم باسترداد المبالغ التى حصلت عليها المنشأة بدون وجه حق.