شكرا لمتابعة خبر عن فلسطيني يعتذر عن كاريكاتير مسيء إلى المملكة بعد انهيار أسعار النفط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الرسام الفلسطيني، محمود عباس، أن الكاريكاتير الذي رسمه بعد انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، لم يقصد به إهانة المملكة.

كما اعتذر وكالة "فلسطين الآن" عن الكاريكاتير، مؤكدة أن مضمونه لا يعبر عن سياستها وأنها جزء من الشعب الفلسطيني الذي يعتبر الأمة العربية عمقاً استراتيجيا.

وقال الرسام في بيان لها: " مع انهيار أسعار النفط العالمية، قمت برسم كاريكاتير وتم تداوله بشكر كبير حتى أصبح ترند بالمملكة العربية السعودية، لذلك أحببت أن أوضح بعض النقاط " .

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وأضاف: " أي رسم أقوم به يمثلني شخصيا ولا يمثل جنسيتي ولا أي جهة أعمل معها، لم أقصد برسمي هذا السعودية على وجه التحديد بل أن "المواطن العربي" من أكثر المتضررين جراء انهيار أسعار النفط ، كون الدول العربية من بين أكبر من يمتلكون من إحتياطي النفط بالعالم، كذلك قمت برسم عن انهيار الخام النفطي الأمريكي " .

وتابع: " أي محاولة من قبل الإعلام الإسرائيلي أوإيدي كوهين على وجه التحديد للإساءة لاحترامي واحترام شعبي الفلسطيني للسعودية وشعبها ما هي إلا محاولة للصيد في الماء العكر " .

من جانبهم، لم يُصدق المغردون السعوديون بيان الرسام الفلسطيني، مؤكدين أنه كان يقصد الإساءة، إذ أن هناك رسومات أخرى على حسابه بـ "سناب شات".