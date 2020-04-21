شاهد.. قصة أحد المستفيدين من توجيه خادم الحرمين بتأجيل أقساط قروض البنوك

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشف عادل الغامدي، كيف استفاد من توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، بتأجيل أقساط قروض البنوك. كشف عادل الغامدي، كيف استفاد من توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، بتأجيل أقساط قروض البنوك. وقال الغامدي خلال برنامج " كلنا مسؤول " : إن قرار تاجيل أقساط القروض استفادنا منها خاصة بعد إغلاق بعض المناطق وخاصة المطاعم. وأضاف : الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 95% من الأنشطة الموجودة في المملكة وهذه المبادرة خففت العبئ علينا لأن العديد من الأنشطة أغلقت

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