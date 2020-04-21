بالفيديو.. سحابة تُزين سماء ⁧عيون الجواء⁩ بشمال القصيم

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): وثق أحد المواطنين سحابة كبيرة وهي تزين سماء محافظة عيون الجواء⁩ التابعة لمنطقة القصيم. وثق أحد المواطنين سحابة كبيرة وهي تزين سماء محافظة عيون الجواء⁩ التابعة لمنطقة القصيم. ورصد المواطن في مقطع فيديو حدود السحابة، مؤكدًا أنها سريعة وتحمل برد وأمطار. يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت اليوم باستمرار هطول الأمطار على محافظة عيون الجواء حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

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