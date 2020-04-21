شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سقوط عمود إنارة على طريق شرورة بنجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):تسببت التقلبات الجوية التى شهدتها منطقة نجران في سقوط أحد أعمدة الإنارة على طريق شرورة بنجران.
وعطل العمود المتساقطة حركة السير، ووقفت بعض الشاحنات على الطريق، الأمر الذى دفع ببعض الشباب للنزول من سيارتهم لتقديم المساعدة.
وظل الشباب يبذلون كل جهودهم لإزالتها ورفعها بعيدًا عن الطريق، فيما أشاد مواطنين بشهامة الشباب، وقام أحدهم بتوثيق تصرفهم النبيل في مقطع فيديو.
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