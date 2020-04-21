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وضع شرط جديد لدخول الأحداث والنزيلات إلى دور الإيواء بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض شروط لدخول الأحداث والنزيلات الجدد إلى دار الملاحظة الاجتماعية ومؤسسة رعاية الفتيات بالمنطقة.

وقال فرع الوزارة بالرياض إنه تم تقييد دخول الأحداث والنزيلات الجدد إلى دار الملاحظة الاجتماعية ومؤسسة رعاية الفتيات بوجود تقرير طبي يثبت سلامتهم من الإصابة بفيروس وذلك عقب الكشف عليهم.

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ولفت الفرع إلى أنه يتم استلام الحدث والنزيلة عن طريق مكتب مخصص في الدار أو المؤسسة مزود بجميع أدوات ومستلزمات الوقاية.

وقال إنه يتم استقبالهم ثم عزلهم طبيًا لاستكمال بقية الفحوصات من الكادر الطبي العامل معهم؛ للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية الأخرى.

وأوقف فرع الوزارة زيارة الأهالي داخل دار الملاحظة ومؤسسة رعاية الفتيات، وأوقف جميع المواعيد الطبية غير الضرورية، وتم استبدالها بالتواصل عن بعد مع المستشفيات لصرف الأدوية واستلامها عن طريق خدمة التوصيل المجاني.

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