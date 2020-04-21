شكرا لمتابعة خبر عن وضع شرط جديد لدخول الأحداث والنزيلات إلى دور الإيواء بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض شروط لدخول الأحداث والنزيلات الجدد إلى دار الملاحظة الاجتماعية ومؤسسة رعاية الفتيات بالمنطقة.
وقال فرع الوزارة بالرياض إنه تم تقييد دخول الأحداث والنزيلات الجدد إلى دار الملاحظة الاجتماعية ومؤسسة رعاية الفتيات بوجود تقرير طبي يثبت سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا وذلك عقب الكشف عليهم.
ولفت الفرع إلى أنه يتم استلام الحدث والنزيلة عن طريق مكتب مخصص في الدار أو المؤسسة مزود بجميع أدوات ومستلزمات الوقاية.
وقال إنه يتم استقبالهم ثم عزلهم طبيًا لاستكمال بقية الفحوصات من الكادر الطبي العامل معهم؛ للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية الأخرى.
وأوقف فرع الوزارة زيارة الأهالي داخل دار الملاحظة ومؤسسة رعاية الفتيات، وأوقف جميع المواعيد الطبية غير الضرورية، وتم استبدالها بالتواصل عن بعد مع المستشفيات لصرف الأدوية واستلامها عن طريق خدمة التوصيل المجاني.
كانت هذه تفاصيل خبر وضع شرط جديد لدخول الأحداث والنزيلات إلى دور الإيواء بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.