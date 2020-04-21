شكرا لمتابعة خبر عن إلغاء " عدم تنفيذ أحكام إعادة الزوجة إلى بيت الزوجية جبرًا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، على إلغاء المادة الخامسة والسبعين من نظام التنفيذ والتي تنص على أنه " لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا " .
وجاء في قرار مجلس الوزراء الآتي: " تعديل المادة ( الرابعة والسبعين ) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 53 ) وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ وذلك على النحو الوارد في القرار، وإلغاء المادة ( الخامسة والسبعين) من النظام " .
يذكر أن المادة الرابعة والسبعين تنص على : " تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبرًا ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك " .
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