شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل استثناء شركة "سابك" من بعض أحكام نظام الشركات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الموافقة على استثناء الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الفقرة (3) من المادة (76) ، والفقرة (1) من المادة (133) من نظام الشركات.

جاء ذلك خلال اجتماع الأسبوعي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، إذ سيُسمح لجمعيتها العامة غير العادية بتضمين النظام الأساس للشركة عدد من الأحكام الموضحة تفصيلاً بالقرار.

وتنص الفقرة (3) من المادة (76) من النظام على الآتي: في جميع الأحوال ؛ لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

فيما تنص الفقرة (1) من المادة (133) للنظام على الآتي: يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية، وتحدد مكافأته ومدة عمله، ويجوز لها إعادة تعيينه، على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة، ويجوز لمن استنفد هذه المدة أن يعاد تعيينه بعد مضي سنتين من تاريخ انتهائها. ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم الإخلال بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.