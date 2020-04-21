شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الداخلية" توضح آلية العمل بالنموذج الموحد للتنقل في جميع المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المقدم طلال الشلهوب، المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، آلية العمل بالنموذج الموحد للتنقل، والذى سيطبق في جميع مناطق المملكة خلال وقت منع التجول.

وأضاف أن النموذج ورقي، وليس إلكتروني ويُمنح للفئات المستثناة من منع التجول.

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وأشار إلى أن رجال الأمن في الميدان يقومون بتطبيق كافة التعليمات الخاصة بتدقيق هذه النماذج، مضيفا أن الغير حاملين لهذه النماذج سيتم تطبيق العقوبة الخاصة بمخالفة منع التجول.

وأوضح أن العقوبات تتثمل في 10 آلاف في المرة الأولى، ويتم مضافتها في المرة الثانية، وفيما يتم سجنه لمدة لا تزيد عن 20 يوما حال قيامه بارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.

وشدد على ضرورة الالتزام بمواعيد التى يسمح خلالها بالتجول، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.