شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أطباء سعوديون بكندا يتحدثون عن اللحظات الحرجة في مواجهة «كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوتاوا (صدى):

كشف أطباء سعوديون مغتربون في كندا عن تجربتهم في مواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)؛ موضحين اللحظات الحرجة التي مرت عليهم خلال معالجتهم للمرضى.

وقال طبيب سعودي في لقاء تلفزيوني مع "العربية"، إنهم لم يجدوا مفر سوى الصمود أمام الفيروس وتقديم الخدمات كافة للمرضى للمساعدة في علاجهم، موضحًا أنه بعد فترة مكوثة في المستشفى لعلاج المرضى، اضطر إلى الدخول في حجر منزلي مع أسرته.

ولفت إلى شعوره بالقلق على أسرته، إلا أنه طبق الإجراءات الاحترازية كاملة خلال التواجد بالمنزل؛ حيث عزل نفسه 14 يومًا في غرفته دون أن يحتك بهم أو يتناول الطعام معهم؛ حتى مرت فترة الحجر وكانت النتيجة سلبية.

وكشف طبيب أخر عن اللحظات الحرجة التي تمر عليهم خلال علاج المرضى، قائلًا إن أصعب اللحظات كانت مع المرضى كبار السن، فلم يكونوا قادرين على إخبارهم بحالتهم الصحية أو الوضع القائم بعد إصابتهم بالفيروس المميت.