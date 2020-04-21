شاهد.. الحرم المكي قبل أيام من حلول شهر رمضان

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): لا تزال الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تطبق الإجراءات الاحترازية في الحرم المكي الشريف. لا تزال الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تطبق الإجراءات الاحترازية في الحرم المكي الشريف. وشملت الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الرئاسة تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح وذلك حفاظًا على صحتهم. كما قررت تعليق الاعتكاف خلال الشهر الكريم، بجانب استمرار عمليات التعقيم والتي يقوم بها أكثر من 3000 عامل. يذكر أن تلك الإجراءات تأتي ضمن الخطوات الهادفة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

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