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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، عن الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول خلال شهر رمضان المبارك في ظل التدابير الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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عاجل : السعودية تتراجع عن إجراءات حظر التجول بمناسبة رمضان.. وتعلن رسميًا: "يسمح بالتجول في جميع المناطق والمدن.."

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وذكر مصدر مسؤول بوزارة الداخلية لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه يسمح بالتجول في جميع المناطق والمدن، التي لا تخضع لتعليمات منع التجول فيها على مدار اليوم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً.

وأوضح المسؤول أيضاً "يسمح بخروج سكان المدن والمحافظات، التي يمنع التجول فيها على مدار الساعة، من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه وقصر التنقل بالسيارات على شخص واحد بالإضافة إلى قائد المركبة".

وأكّد المسؤول "استمرار منع سكان الأحياء السكنية التي تخضع للعزل الصحي التام من الخروج من منازلهم على مدار الساعة".

وشددت الوزارة أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة في مواجهة جائحة "كورونا" حفاظاً على الصحة العامة، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية.

وحثت المواطنين لاستشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل الصحي تحقيقاً للمصلحة العامة.

وتفرض المملكة إجراءات مشددة للحد من انتشار الوباء الذي أصاب أكثر من 10 آلاف من سكانها، حتى الثلاثاء شفي منهم أكثر من 1400 حالة، فيما أدى الفيروس إلى إلى وفاة 103 آخرين.