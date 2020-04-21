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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة النفط الواقعة تحت نفوذ الحوثيين أنها لن تخفض أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها حاليا، رغم وصول أسعار الخام الأمريكي عالميا إلى ما دون الصفر أمس الاثنين.

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عاجل : جماعة الحوثي تصدم الشعب اليمني وتعلن رسميًا أسعار النفط في اليمن بعد انهيار الأسعار عالميًا (تفاصيل)

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وبررت الشركة هذا الاعلان " بسبب استمرار التحالف باحتجاز سفن المشتقات النفطية التي شحنت خلال الأشهر الماضية بالأسعار العالمية المرتفعة".

وأشار مراقبون، إلى أن هذا التبرير يأتي من قبل الحوثيين، في حين يعلنون بشكل يومي دخول سفن محملة بالوقود إلى موانئ الحديدة، الواقعة تحت سيطرتها.

وقال البيان – الذي نشر بصفحة الشركة على فيسبوك- "أن أسعار المشتقات النفطية سوف تظل على ما كانت عليه سابقا وليس هناك أي مجال لتحريك أسعار البيع في الوقت الراهن".

وأمس الإثنين تدهورت أسعار النفط الأميركي المدرج في بورصة نيويورك لأول مرة في التاريخ إلى ما دون الصفر، بسبب تخمة في المخزون أجبرت المستثمرين على الدفع من أجل التخلّص من الخام، وأجبر المتعاملون على الدفع للناس للعثور على مشترين ما تسبب ببلوغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 37,63 دولارا تحت الصفر.

ومازال الحوثيون يفرضون أسعار خيالية للمشتقات النفطية، حيث يبلغ سعر الجالون البنزين 20 لتر 5900 ريال يمني (ما يعادل 10 دولار أمريكي)، في حين يسوق الحوثيون مبررات غير منطقية.