اخبار السعوديه

السعودية تؤكد التزامها بخفض إنتاج النفط مع روسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن مجلس الوزراء السعودي أن المملكة تراقب عن كثب التغيرات الحاصلة في سوق النفط وعدم الاستقرار في سوق البترول، مؤكدًا التزامها الكامل وبشكل راسخ تنفيذ التخفيضات المستهدفة للعامين المقبلين مع روسيا.

وأفاد مجلس الوزراء السعودي الذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز عبر الاتصال المرئي، بأن المملكة تراقب أوضاع سوق النفط عن كثب وأن المملكة مستعدة لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع أعضاء "أوبك+" والمنتجين الآخرين.

وبين وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبد الله القصبي، أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما توليه المملكة في سعيها الدائم من حرص على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية.

وثمن المجلس مساهمة المملكة بمبلغ 500 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة المستجد، وللإسهام في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وتلبية الاحتياجات غير الملباة فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي. وفقا لما اورده موقع "روسيا اليوم"

وجدد دعوة المملكة للدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية كافة والقطاع الخاص، إلى المشاركة في الجهود الدولية لسد الفجوة التمويلية اللازمة لمكافحة جائحة كورونا، والتي تقدر بأكثر من 8 مليارات دولار.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا