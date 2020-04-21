السعودية تؤكد التزامها بخفض إنتاج النفط مع روسيا

أعلن مجلس الوزراء السعودي أن المملكة تراقب عن كثب التغيرات الحاصلة في سوق النفط وعدم الاستقرار في سوق البترول، مؤكدًا التزامها الكامل وبشكل راسخ تنفيذ التخفيضات المستهدفة للعامين المقبلين مع روسيا.

وأفاد مجلس الوزراء السعودي الذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز عبر الاتصال المرئي، بأن المملكة تراقب أوضاع سوق النفط عن كثب وأن المملكة مستعدة لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع أعضاء "أوبك+" والمنتجين الآخرين.

وبين وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبد الله القصبي، أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما توليه المملكة في سعيها الدائم من حرص على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية.

وثمن المجلس مساهمة المملكة بمبلغ 500 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وللإسهام في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وتلبية الاحتياجات غير الملباة فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي. وفقا لما اورده موقع "روسيا اليوم"

وجدد دعوة المملكة للدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية كافة والقطاع الخاص، إلى المشاركة في الجهود الدولية لسد الفجوة التمويلية اللازمة لمكافحة جائحة كورونا، والتي تقدر بأكثر من 8 مليارات دولار.