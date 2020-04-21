سعر صرف الليرة التركية اليوم مقابل الريال والدولار وكل العملات

نشرت وكالة الأناضول يوم الثلاثاء 21 أبريل 2020 سعر صرف الليرة التركية مقابل اليورو الأوروبي والدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني في تداول اليوم بمدينة أنقرة واسطنبول.

إسطنبول الشراء البيع

الدولار الأمريكي 6,9480 6,9490

اليورو 7,5350 7,5360

الجنيه الإسترليني 8,6060 8,6490

أنقرة الشراء البيع

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الدولار الأمريكي 6,9150 6,9650

اليورو 7,4950 7,5550

الجنيه الإسترليني 8,5440 8,6910

وأشارت إلى أن الأسعار المذكورة سابقا لصرف الليرة التركية مقابل الدولار واليورو والجنيه وغيرها قابلة للتغير والاختلاف من ساعة لأخرى اليوم أو خلال الفترة المقبلة، لذا سيتم تحديثها دوريا.

وفي سياقٍ متصل، ذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أنه يُمكن للمواطنين في المملكة وخارجها الاستعلام عن سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الريال اليوم من خلال الرابط التالي. اضغط هنا