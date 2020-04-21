بالأرقام.. خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة بمناطق المملكة

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة والبالغ عددها 1147 اليوم الثلاثاء، في مناطق عدة.

وتصدرت مكة أعلى نسب الإصابة بـ305 حالات، كما جاءت باقي المدن: المدينة 299، جدة 171، الرياض 148، الهفوف 138، الطائف 27، الجبيل 12، تبوك 10.

كما سجلت خليص 8 حالات بريدة 6، الدمام 5، المخواة 3، وسجلت كل من عنيزة، الهدا، عرعر، الظهران، حالتي إصابة بكل منهم.

فيما سجلت محايل عسير، الجوف، القنفذة، القريات، سبت العلاية، القريع، الباحة حالة إصابة واحدة بكل منهم.

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وفي وقت سابق كشف الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن أعمار الوفيات الجديدة بفيروس كورونا والبالغ عددها 6 وفيات.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، أن الحالات الـ 6 من بينهم 5 حالات لسعوديين وحالة لغير سعودي توزعت الوفيات بين مكة والرياض وجدة، وترواحت أعمارهم ما بين 49 و87، وكان معظمهم يعاني من أمراض مزمنة.

يذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت تسجيل1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 11631 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي التعافي 1640حالة، وإجمالي الوفيات 109.