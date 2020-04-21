وزارة الداخلية: مستمرون في تغريم وسجن "ناشري مخالفاتهم" خلال منع التجول

قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إن هناك التزامًا عاليًا من المواطنين بأمر منع التجول الصادر ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأشار «الشلهوب» -خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا بالمملكة- إلى وجود مخالفين لأمر منع التجول يرتكبون مخالفات وينشرونها، بينما يطبق رجال الأمن المخالفات بحقهم والتي تصل إلى عشرة آلاف ريال للمرة الأولى، وتضاعف للمرة الثانية، وتصل إلى السجن 20 يومًا حل تكرار المخالفة للمرة الثالثة. مشيرًا إلى دور الإعلاميين الذين يرصدون تجاوب المواطنين في كل المناطق مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

Advertisements

إلى ذلك، كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجماليّ للإصابات إلى 11631 حالة، فضلًا عن تعافي 1640حالة ، وإجمال الوفيات 109 حالات.

اقرأ أيضا:

وزارة الصحة: تسجيل1147 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في المملكة