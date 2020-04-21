غلق منشأة صحية خاصة بعد رصد مخالفاتها في حفر الباطن

المديرية ترصد نقصًا بالكوادر الطبية
أغلقت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن ممثلة بإدارة الالتزام منشأة صحية خاصة (مختبر)؛ وذلك بشكل تحفظي بعد صدور القرار من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بالمديرية, وذلك بعد رصد عدد من المخالفات.
تضمنت المخالفات التي رصدت قرار الغلق بناء عليها، عدم استيفاء معايير صحية الواجب توفرها في المنشأة الصحية ومنها نقص في الكوادر الطبية والتجهيزات، وعدد من المخالفات الأخرى، وأكدت صحة حفر الباطن على حرصها الدائم في متابعة وتقييم المنشآت الصحية ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على عملها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
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