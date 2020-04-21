بالفيديو.. «الصحة» تعلن أعمار «وفيات كورونا» الجديدة في المملكة

6 حالات توزعت في مكة والرياض وجدة..
كشف الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن أعمار الوفيات الجديدة بفيروس كورونا والبالغ عددها 6 وفيات.
وأوضح متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، أن الحالات الـ 6 من بينهم 5 حالات لسعوديين وحالة لغير سعودي توزعت الوفيات بين مكة والرياض وجدة ، وترواحت أعمارهم ما بين 49 و87، وكان معظمهم يعاني من أمراض مزمنة،
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 11631 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي التعافي 1640حالة، وإجمالي الوفيات 109.
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