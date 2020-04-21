وزارة الصحة: تقييم نصف مليون شخص طبيًّا ضمن إجراءات مواجهة كورونا

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن 76% من جملة الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم إعلانها اليوم كانت نتيجة المسح النشط، والذي يأتي ضمن الفحص المبكر للكشف عن الفيروس في الأماكن الأكثر عرضة لتواجد الفيروس بها، مشيرًا إلى إجراء التقييمات الطبية شملت نصف مليون شخص بينهم مجموعة تحتاج أخذ عينات لإجراء الفحوص المخبرية.

وأضاف «العبدالعالي»، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أن 868 من بين حالات الإصابة الـ1147 الجديدة، ظهرت بجهود أكثر من 150 فرقة ميدانية تواصل الليل بالنهار للكشف عن حالات الاشتباه الجديدة بالمرض، في مناطق المخاطر في مختلف مدن المملكة.

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إلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 11631 حالة، فضلًا عن تعافي 1640حالة، وإجمال الوفيات 109.

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