بالصور.. تطبق الإجراءات الاحترازية بأسواق ومواقع بيع المواشي في مكة

تواصل أمانة العاصمة المقدسة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وذلك ضمن التدابير الوقائية التي تطبقها الجهات ذات الصلة كافة؛ للوقاية من الفيروس؛ حيث بدأت الأمانة العمل في السوق المؤقتة للخضار والفواكه في حي العوالي بمكة المكرمة بعد أن هيأته بلدية العزيزية الفرعية، لتكون أوقات العمل به من الساعة السابعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا.

وأوضح مدير عام شؤون البلديات المهندس عبد الله الزايدي أن الموقع مجهز بخيمة مضادة للحرارة ولوحات إرشادية لمداخل ومخارج السوق المؤقت، وسيحقق المتطلبات والاحتياجات اللازمة لسكان حي العوالي؛ حيث يتضمن مباسط للخضار والفواكة ويخضع لآلية تنظيم ومراقبة مستمرة؛ حرصًا على صحة وسلامة المستهلكين وفق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كرونا.

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وأكد الزايدي أن بلدية العزيزيه تعمل بشكل يومي وفق خطط معتمدة داخل السوق والأماكن المحيطة به من حيث التعقيم والتطهير والنظافة، وتطبيق شروط السلامة على الباعة والمتسوقين عبر تعقيم عربات التسوق، وقياس درجات الحرارة للزوار عند دخول السوق، مشيرًا إلى أن استحداث السوق جاء بتوجيهات أمين العاصمة المقدسة؛ لتخفيف حدة الازدحام على الأسواق المركزية وتلبية لاحتياج سكان الحي.

وفي شأن ذي صلة، أوضح مدير إدارة وحدات الذبح بأمانة العاصمة المقدسة، «طلق المسعودي» أن أعداد المتقدمين للحصول على تصاريح بيع المواشي من السيارات «الجلابة» وصل إلى 33 شخصًا، وتنطبق عليهم الاشتراطات، بعد اسبتعاد مخالفي الشروط، مشيرًا إلى تنظيم وتقسيم المواقف وفق الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بوضع مسافة شاغرة بين السيارة والأخرى تقدر بـ ٦ أمتار.

كما بيّن «المسعودي» أن عدد المواقف المخططة والمرقمة تبلغ ٩٧ موقفًا، فضلًا عن مساحة أخرى مضاعفة يمكن فتحها وترقيمها وتخطيطها اذا دعت الحاجة لزيادة عدد سيارات الجلابة، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء قرعة على توزيع المواقف.