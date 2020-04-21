الشرطة تستكمل الإجراءات النظامية بحقه..
ألقت نقطة التفتيش بشرطة مركز ساموده شمال شرق منطقة القصيم والتابعة لمحافظة حفر الباطن، القبض على مقيم باكستاني يحاول تهريب عدد من العمالة وقت منع التجول ونقلهم للمحافظة.
وحصلت «عاجل» على تفاصيل مفادها، أن المقيم الباكستاني حاول تهريب عمال يحملون نفس جنسيته، في سيارته، بمنطقة القصيم، لنقلهم لمحافظة حفر الباطن»، أثناء سريان أمر منع التجول، مستغلًا الاستثناء الممنوح لسيارات النقل والشاحنات.
وأوقفت «شرطة سامودة» المقيم والعمالة التي برفقته، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك بمتابعة من رئيس المركز محمد الشهيل.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. توقيف باكستاني يستغل «استثناء منع التجول» في تهريب عمالة بالقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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