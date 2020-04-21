الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فرصًا مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة غدًا الأربعاء، على أجزاء من مناطق نجران، الشرقية والرياض والمرتفعات الجنوبية الغربية، فضلًا عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

كما توقعت «الأرصاد» عبر تويتر، أن يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14 إلى 36 كلم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرغة 14 إلى 36 كلم/ ساعة، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

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